Maarten Stekelenburg na 9 jaar terug bij Ajax: 'Ik ga hard trainen en mensen helpen'

Tijd om te wennen heeft Stekelenburg niet gehad voordat hij weer op het trainingsveld moest staan. 'Ik ben eigenlijk net terug, afgelopen zondag was de laatste wedstrijd met Everton, ik moet nog iets van honderdvijftig verhuisdozen uitpakken', zegt de keeper tegen AT5. Negen jaar verbleef Stekelenburg in het buitenland. Hij ging van AS Roma naar Fullham. Een seizoen Monaco, Southampton en de laatste vier jaar bij Everton, waar hij weinig aan voetballen toe kwam. Hij ziet zijn rol bij Ajax een beetje hetzelfde als wat hij de laatste tijd bij de club uit Liverpool deed: 'Hard trainen en mensen helpen.'

Zonder publiek

Bij zijn oude club uit Liverpool maakte hij al mee hoe het is om in tijden van corona te spelen zonder publiek. 'Ik snap dat supporters staan te springen om weer naar een wedstrijd van Ajax te kijken. Ik heb het in Engeland de laatste maanden meegemaakt, het is vervelend ,maar het is niet anders. Ik ben blij dat we de wedstrijden in ieder geval nog hebben kunnen voetballen. Je wil spelen, maar het liefst met supporters.'