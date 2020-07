Januari maand van de voetbaltoppers: Ajax ontvangt PSV en Feyenoord, uit tegen AZ

Januari belooft een spannende maand te worden voor de echte Ajacied. In drie weken tijd speelt Ajax eerst thuis tegen PSV, een week later thuis tegen Feyenoord en twee weken later uit bij AZ. Tussendoor moet er ook een bezoek gebracht worden aan Enschede, staat er een reis naar Zuid-Limburg op de planning voor een ontmoeting met Fortuna Sittard en komt Willem II nog op bezoek.