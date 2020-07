41.000 supporters verlengen seizoenskaart bij Ajax

Ajax laat weten dat nagenoeg alle seizoenkaarten zijn verlengd. Die enkele niet-verlengde seizoenkaarten zullen voorlopig niet in de verkoop worden gebracht. 'Uiteraard is het onze wens om in een volle Arena te spelen. Maar door het coronavirus is nog onduidelijk voor hoeveel fans we mogen uitkomen.'

De reden om niet meer seizoenkaarten te verkopen heeft te maken met corona. 'Omdat we allereerst de huidige seizoenkaarthouders de kans willen geven om wedstrijden te bezoeken, is er besloten om vooralsnog geen nieuwe seizoenkaarten aan te bieden.'

In het weekend van 11 en 12 september gaar de eredivisie weer van start. Zoals het er nu naar uitziet mag er dan ongeveer een derde naar binnen. Hoe Ajax dat gaat organiseren, wie mag er komen wei niet, is nog niet duidelijk. Half juli zal de KNVB het competitieschema bekend maken.