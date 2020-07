KNVB-coronaprotocol: geen uitsupporters toegestaan

Van het desinfecteren van wedstrijdballen tot het afsluiten van een gebied rond het voetbalstadion om de toestroom van fans te beperken: in een tachtig pagina's tellend protocol heeft de KNVB uit de doeken gedaan hoe zij denkt dat het seizoen in het betaald voetbal coronaproof van start kan gaan.

Het kabinet heeft besloten dat publiek weer welkom is bij voetbalwedstrijden, maar wel onder strenge voorwaarden. Zo moeten bezoekers van voetbalwedstrijden ten alle tijden 1,5 meter afstand van elkaar kunnen bewaren. Om de stadions langzaam maar zeker weer (deels) gevuld te krijgen ontwikkelde de KNVB een protocol dat de veiligheid en gezondheid van spelers, werknemers van de stadions en supporters moet garanderen.

In dat protocol staan grotendeels adviezen aan de betrokken clubs en het document kan als leidraad gebruikt worden in het contact met gemeenten of veiligheidsregio's, die gaan over het handhaven van de openbare orde.

Tijdslot bij aankomst en langer stadionprogramma

Twee randvoorwaarden krijgen speciale aandacht in het document, waarin honderden adviezen en regeltjes staan: het houden van voldoende afstand en het naleven van hygiënemaatregelen. In de praktijk gaat dat voor supporters betekenen dat het bezoeken van een wedstrijd weleens veel meer tijd kan kosten dan voor de coronacrisis het geval was.

Zo kan supporters gevraagd worden om in een bepaald tijdslot te arriveren bij een stadion, moeten zij bij binnenkomst een aantal vragen over hun gezondheid beantwoorden, wordt een wc-bezoek in het stadion gereguleerd en na een wedstrijd moeten supporters mogelijk langer blijven zitten voordat ze mogen vertrekken. Om die extra wachttijd in het stadion aangenamer te maken adviseert de KNVB de voetbalclubs om te zorgen voor een uitgebreider stadionprogramma rondom de wedstrijd.

Uitsupporters zijn voorlopig helemaal niet welkom in de stadions. Maar dat heeft te maken met de registratieplicht die straks voor iedere supporter geldt. Wanneer er bij een supporter corona wordt vastgesteld moet de GGD in het bron- en contactonderzoek sneller kunnen werken.

Supporters moeten elkaar aanspreken op gedrag

Omdat supporters op de tribune 1,5 meter uit elkaar moeten zitten, is de verwachting dat 20 tot 40 procent van de stadioncapaciteit benut kan worden. Slimme plaatsingsschema's kunnen daarbij helpen, zo denkt de voetbalbond. Door gezinsleden samen te plaatsen, of door jongeren tot 18 jaar bij elkaar te laten zitten, kunnen er meer mensen het stadion in.

Omdat fysiek contact buiten het veld ongewenst is, krijgen stewards in het stadion een informerende en begeleidende rol. De KNVB verwacht dat supporters zelf verantwoordelijkheid nemen en elkaar gaan corrigeren op het niet naleven van regels. Ook het fouilleren bij binnenkomst zal naar verwachting minder gebeuren. Omdat er minder mensen op de tribune zitten, is de pakkans van mensen die zich misdragen veel groter. Supporters die zich ondanks herhaalde waarschuwingen niet aan de coronaregels houden, kunnen een landelijk stadionverbod krijgen.

AT5 maakte eerder onderstaande reportage in de Johan Cruijff Arena. Het stadion is een zogenaamde proeftuin voor het uitproberen van nieuwe technieken die supporters moeten gaan helpen bij een veilig stadionbezoek.