'Lamborghini die Dave Roelvink in de prak reed staat te koop voor ruim een ton'

De peperdure Lamborghini Huracán die Dave Roelvink anderhalve maand geleden in de prak reed bij het Leidseplein staat inmiddels te koop. Het bedrijf dat de zwaarbeschadigde sportwagen in het bezit heeft, denkt 114.750 euro voor de auto te kunnen krijgen.

Hoewel de Lamborghini inmiddels gifgroen is, gaat het volgens de Gelderlander toch om dezelfde wagen. Op beelden van vlak na de botsing is te zien dat de auto een koperkleur heeft. Maar volgens de krant zou dat gaan om een wrapping. Inmiddels is het folie dus van de auto af gehaald.

De sportwagen was overigens niet van Dave Roelvink zelf, maar van zijn vriend Mo Bicep. Hij gaf aan niet met het ongeluk in zijn maag te zitten. 'Materiële schade dat is geen probleem, dat is alleen maar materiaal en ijzer. Gelukkig is er niets met hem (Dave Roelvink, red.) aan de hand.'

Het schadebedrijf denkt nog ruim een ton voor de auto te krijgen. Nieuw kost een Lamborghini Huracán zo'n 276.000 euro.