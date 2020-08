Belangrijke dag voor Ajax: Behoudt de club het Champions League-ticket?

Vandaag moet duidelijk worden of Ajax nummer één blijft staan in het afgebroken Eredivisie-seizoen. Bij AZ zijn ze het namelijk niet eens met dat besluit: de Alkmaarse club meent zelf recht te hebben op het Champions League-ticket.

Door de coronacrisis werd het afgelopen voetbalseizoen vroegtijdig beëindigd. Er werd daarom geen kampioen uitgeroepen. Wel besloot de KNVB uiteindelijk om Ajax te benoemen tot nummer één.

AZ had weliswaar evenveel punten, maar Ajax had een beter doelsaldo. De Amsterdammers kregen daardoor in principe direct toegang tot de groepsfase van de Champions League (mochten Lyon en Napoli deze editie niet winnen, want dan moet Ajax eerst een voorronde door). Terwijl AZ het sowieso moest doen met een plaats in de voorronde.

UEFA hakt knoop door

De Alkmaarders vonden dat onterecht. Volgens hen zou niet het doelsaldo als uitgangspunt genomen moeten worden, maar het onderling resultaat. En AZ won twee keer van Ajax. Het besluit werd daarom aangevochten.

Vandaag is het dan zover: UEFA hakt de knoop door. Daarmee moet duidelijk worden wie het startbewijs krijgt. De inzet is daardoor hoog, ook financieel gezien.

Miljoenen

Eerder maakte de Europese voetbalbond bekend dat alle 32 clubs die zich plaatsen voor de groepsfase, in totaal een bedrag van 15,25 miljoen euro krijgen, zo schrijft Voetbal International.

Daarnaast mag een club na iedere zege nog eens 2,7 miljoen bijschrijven, waar een gelijkspel goed is voor 900.000 euro. Bovendien leveren plaatsing voor de achtste finale (9,5 miljoen), kwartfinale (10,5 miljoen), halve finale (12 miljoen), de finale (15 miljoen) én de eindzege (nog eens 4 miljoen) behoorlijk veel geld op.

Gericht op tweede voorronde

Er staat dus veel op het spel. Toch zegt AZ-trainer Arne Slot zich niet af te laten leiden door de juridische strijd. Zelf blijft hij vooral gericht op de tweede voorronde van de Champions League, op 25 en 26 augustus.

'Als staf en spelers houden we er alleen maar rekening mee dat we in de tweede voorronde gaan starten. Wat er op de burelen speelt, is aan hen. Het kan voor ons dan hooguit gaan meevallen', vertelt hij aan De Telegraaf.

Nog niet honderd procent zeker

De kans bestaat dan ook dat AZ ongelijk krijgt. Maar zelfs dan is het dus nog niet honderd procent zeker dat Ajax naar de groepsfase van de Champions League gaat.

Het toernooi moet namelijk in augustus gewonnen worden door een club, die ook via de competitie directe plaatsing heeft afgedwongen. Bovendien kan AZ nog naar het Internationaal Sportgerechtshof CAS stappen voor een spoedprocedure.