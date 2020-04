UEFA: actuele ranglijst doorslaggevend voor Europese tickets

Als de voetbalcompetitie in een land niet afgemaakt kan worden, dan moet de nationale bond op basis van de actuele ranglijst beslissen welke clubs in de Champions League en de Europa League mogen spelen komend seizoen. Dat heeft de UEFA vandaag bekendgemaakt.

Ajax zou zich dan plaatsen voor de Champions League, maar alleen als de nummer 1 van Nederland rechtstreeks wordt toegelaten tot de groepsfase van dat toernooi. Maar dat is nog niet helemaal zeker, meldt De Telegraaf. De nummer 1 van Nederland kwalificeert zich alleen rechtstreeks voor de groepsfase, als de winnaar van de huidige editie van de Champions League zich ook in eigen land weer voor de koningsklasse van het clubvoetbal weet te plaatsen.

Hervatten

Het liefst zou de UEFA de competities dit jaar nog hervatten. Dat zou dan in augustus moeten gebeuren. Maar of de pandemie dat toelaat, is nog maar de vraag.

De gezondheid van de spelers blijft voorop staan, wordt er benadrukt. De Europese bond erkent bovendien dat clubs afhankelijk zijn van de overheid, die voetballen mogelijk nog lange tijd verbiedt. Zo is in Nederland besloten dat vergunningplichtige evenementen tot 1 september verboden zijn. De KNVB sprak daarop de intentie uit om de eredivisie voor dit seizoen te beëindigen. Morgen overlegt de bond met betrokken clubs over de gevolgen van dat besluit.

Grotere gevolgen

Toch zijn clubs wellicht opgelucht door het besluit dat nu is genomen. Begin deze maand dreigde de UEFA namelijk nog dat het voortijdig beëindigen van competities grotere gevolgen zou hebben. De Europese bond sloot niet uit dat ploegen die in de Champions League en Europa League uit willen komen, geweigerd zouden worden.

Maar hoewel de UEFA nu iets minder streng klinkt, mogen clubs alsnog geweigerd worden als ze daar 'sportief niet de meeste aanspraak op maken'.