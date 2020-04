KNVB: seizoen eredivisie wordt niet verder uitgespeeld

De KNVB wilde de competitie midden juni weer van start laten gaan, maar daar werd vanavond door premier Rutte een streep door gezet. Hoewel er al eerder verzet was van clubs, waaronder Ajax, bleef de KNVB vasthouden aan een herstart. De bond schrijft nu dat het daarmee het omvallen van clubs wilde voorkomen, omdat 'de bedrijfstak betaald voetbal in financieel zwaar weer is gekomen door de coronacrisis'.

Hoewel het al vaststaat dat de competities in het betaald voetbal niet meer hervat worden, moet de KNVB het voornemen toch eerst voorleggen aan de UEFA. Daarna wordt het besluit definitief. Aanstaande vrijdag gaat de KNVB om tafel met clubs en andere betrokkenen om samen de consequenties van dat besluit te bespreken. Pas dan wordt duidelijk of er bijvoorbeeld een landstitel vergeven wordt.

Enkele weken geleden besloot de KNVB al wel de amateurcompetities voor dit seizoen te beëindigen.