Vier coronabesmettingen bij studentencorps, kennismakingsperiode stopgezet

'Hoewel de besmettingen hoogstwaarschijnlijk niet zijn opgelopen bij een activiteit van onze vereniging, roepen wij alle leden (en aspirant-leden) op om uit voorzorg per direct twee weken in thuis-quarantaine te gaan', schrijft het bestuur van de vereniging aan zijn leden.



De vereniging doet de oproep op uitdrukkelijk advies van de GGD. Het bestuur zegt verder nauw contact te houden met de GGD over de situatie.