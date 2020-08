Bostheater en Kleine Komedie in zak en as na mislopen subsidie

'We zijn overdonderd. We hebben een positieve beoordeling gekregen van het AFK, maar onze aanvraag wordt niet gehonoreerd omdat er onvoldoende budget is'. Dit schrijft de organisatie van het Amsterdamse Bostheater op Instagram . Om deze reden is de organisatie aan het onderzoeken of ze überhaupt nog door kunnen met de zomervoorstellingen.

'We zagen nog kansen, we zijn daarom ook verbaasd over het besluit

En daar wringt 'm de schoen schrijft het Bostheater: 'We hebben ruim drie maanden geleden besloten om dit seizoen vanaf 1 juli open te gaan omdat we als openluchttheater mogelijkheden zagen terwijl zoveel niet kon door corona. We zagen nog kansen, ontwikkelingen en samenwerkingen in het vooruitzicht, we zijn daarom ook verbaasd over het besluit.'

Kleine Komedie

Het AFK zegt 6,6 euro miljoen tekort te komen om alle instellingen, die een goede beoordeling kregen een vierjarige subsidie te geven. Zo krijgt ook het lievelingsmuseum van onze oud-burgemeester Ons' Lieve Heer op Solder het zwaar te verduren. Het museum gaat van zeshonderdduizend naar nul euro subsidie per jaar.

Ook de De Kleine Komedie krijgt geen cent meer. 'Ik sta niet snel met mijn mond vol tanden, maar nu wel', zegt directeur Vivienne Ypma. Ze heeft veel tranen gelaten door het nieuws. 'Als wij geen subsidie krijgen, moeten we dicht.'

Voor De Kleine Komedie is er nog hoop. Mogelijk krijgen elf instellingen er nog budget bij, maar dat is nu nog onzeker. Het Bostheater onderzoekt nu de mogelijkheden om als theater verder te kunnen met de zomervoorstellingen, Boslab Theaterfestival, jeugdprogrammering en andere projecten.