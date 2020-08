Bostheater moet mogelijk stoppen na misgrijpen subsidie

'We zijn overdonderd. We hebben een positieve beoordeling gekregen van het AFK, maar onze aanvraag wordt niet gehonoreerd omdat er onvoldoende budget is'. Dit schrijft de organisatie van het Amsterdamse Bostheater op Instagram. Om deze reden is de organisatie aan het onderzoeken of ze überhaupt nog door kunnen met de zomervoorstellingen.

Maandag werd de subsidiepot van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) verdeeld en greep het Bostheater, net als bijvoorbeeld de Kleine Komedie, mis. Ondanks dat er geen geld naar het Bostheater gaat is het AFK lovend: 'Het Bostheater heeft zich na het advies voor de vorige Kunstenplanperiode volgens de commissie op lovenswaardige wijze omgevormd van een producerende naar een presenterende en coproducerende instelling. De afgelopen zomerproducties zijn een succes gebleken bij zowel het publiek als de pers.'

Quote 'We zagen nog kansen, we zijn daarom ook verbaasd over het besluit het bostheater krijgt geen subsidie

En daar wringt 'm de schoen schrijft het Bostheater: 'We hebben ruim drie maanden geleden besloten om dit seizoen vanaf 1 juli open te gaan omdat we als openluchttheater mogelijkheden zagen terwijl zoveel niet kon door corona. We zagen nog kansen, ontwikkelingen en samenwerkingen in het vooruitzicht, we zijn daarom ook verbaasd over het besluit.'

AT5

'We zien tegelijkertijd dat wij niet de enige zijn die buiten de boot vallen. Ondanks de positieve beoordeling zitten diverse culturele organisaties en gezelschappen in dezelfde positie als wij. We blijven vooruit kijken. En we houden jullie op de hoogte.' De organisatie onderzoekt nu de mogelijkheden om als Bostheater verder te kunnen met de zomervoorstellingen, Boslab Theaterfestival, jeugdprogrammering en andere projecten.