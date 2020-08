Rondje dure huizen met woningexpert: 'Een half miljoen! Dat heb ik nog nooit gezien'

Misschien dat door corona de klad er wel een beetje in komt. Het is de hoop van veel starters die zich op de Amsterdamse woningmarkt begeven. Maar een rondje met onze duren-huizen-expert Erik Rezelman is een ontnuchterende ervaring.

We trekken langs drie studio's in de Pijp en in de Jordaan en wat blijkt: juist de kleine appartementen gaan nog voor megabedragen over de toonbank. Rezelman, financieel journalist bij RTL Z: 'Het codewoord is marktconform heh. 25 vierkante meter voor 225.000 euro. Moet nog wel flink worden opgeknapt volgens mij.'

Quote 'Cosmetisch heeft ie nog wat liefde nodig' makelaar jan jaap ter arve

En inderdaad, de toevallig passerende verkopende makelaar moet toegeven dat het object 'cosmetisch nog wel wat liefde nodig heeft'. De andere makelaar in De Pijp bevestigt dat je zonder rijke ouders weinig op de Amsterdamse woningmarkt hebt te zoeken, maar met de lage rente is dat altijd nog goedkoper dan huren in de vrije sector en ten opzichte van andere wereldsteden is Amsterdam nog best betaalbaar.



Klap op de vuurpijl: een appartement van 43 vierkante meter op de Brouwersgracht voor 500.000 euro. Rezelman: Een half miljóén! Dat heb ik nog nooit gezien,bizar.'



