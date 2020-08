Sluiting dreigt voor Ons' Lieve Heer op Solder: 'Ik ben verbijsterd'

Door het mislopen van subsidie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) dreigt een van de oudste musea van de stad te moeten sluiten. De directie van Ons' Lieve Heer op Solder zegt dat de financiële situatie van het museum kritiek is.

Ons' Lieve Heer op Solder is een oude katholieke kerk die in de 17e eeuw gebouwd werd op de bovenste drie verdiepingen van een grachtenpand aan de Oudezijds Voorburgwal. Het gaat om een zogenoemde schuilkerk waar katholieken terecht konden toen hun missen niet meer in de openbaarheid mochten plaatsvinden.

Hoewel het museum vijf jaar geleden helemaal verbouwd werd en er een positieve beoordeling kwam van het AFK, dreigt nu toch sluiting. De aangevraagde vierjarige subsidie kan niet uitgekeerd worden door geldgebrek bij het AFK.

'Amsterdams erfgoed'

Het nieuws is bij het museum ingeslagen als een bom. 'Ik ben verbijsterd. Museum Ons’ Lieve Heer op Solder behoort tot het cultureel en religieus erfgoed van Amsterdam', zegt directeur Birgit Büchner.

Ook andere culturele instellingen kregen gisteren te horen dat zij geen subsidie van het AFK krijgen. Het Amsterdamse Bostheater gaf aan te moeten onderzoeken of voorstellingen deze zomer überhaupt nog door kunnen gaan. Ook de Kleine Komedie krijgt geen geld meer. 'Ik sta niet snel met mijn mond vol tanden, maar nu wel', gaf directeur Vivienne Ypma aan.