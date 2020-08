Kantoor van advocaat Jan-Hein Kuijpers beschoten in centrum

Een advocatenkantoor is vanochtend of vannacht beschoten in de Falckstraat in het centrum. Het gaat om het kantoor van Kuijpers & Nillesen Advocaten.

De politie heeft een deel van de straat afgezet en doet onderzoek. Ook de Forensische Opsporing is aanwezig. Buurtbewoners die bij hun auto willen worden weggestuurd. Een van de bewoners van de straat zegt dat hij tussen 4.00 uur en 6.00 uur wakker werd van een of meerdere schoten, anderen zeggen rond 3.00 uur schoten te hebben gehoord.

Op een foto die AT5 ontving is een kogelgat in het raam te zien. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat er in een kantoorpand in de straat een kogelinslag is aangetroffen. De beschieting heeft 'zeer waarschijnlijk' in de nacht plaatsgevonden.

Bij het kantoor werkt onder meer advocaat Jan-Hein Kuijpers. Hij werkte in het verleden onder andere voor Willem Holleeder en voor een van de hoofdverdachten van de verijdelde helikopterkaping in Limburg.

Het kantoor was vanmorgen nog niet telefonisch bereikbaar voor een reactie.