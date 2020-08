Amsterdamse deken na beschieting advocatenkantoor: 'De schokgolven duren voort'

'Het is natuurlijk ronduit schokkend dat dit soort dingen gebeuren', zegt Henrichs. 'Dat je dit als advocaat of als advocatenkantoor moet meemaken. Je denkt natuurlijk allemaal aan die nog veel ernstigere dingen die bijna een jaar geleden zijn gebeurd (de moord op advocaat Derk Wiersum, red.). Een grote schok.'

Geheimhouding

Henrichs ging vanochtend langs om te kijken of hij de advocaten in het kantoor kon helpen en om te zorgen dat de geheimhouding van de advocaten niet in het geding kwam tijdens het politieonderzoek. 'Dat er geen dossiers open en bloot lagen en dergelijke.'

Hij gaat contact opnemen met de hoofdofficier van justitie, om te kijken of en zo ja welke veiligheidsmaatregelen er nodig zijn. 'Maar ik heb het de advocaten gevraagd en ik geloof niet dat ze op dit moment zich onveilig voelen. Maar het is toch een grote zorg als je 's ochtends argeloos je kantoor binnenloopt.'

Harde knallen

Omwonenden zeggen tegen AT5 drie à vier harde knallen gehoord te hebben. Een bewoner van de Prinsengracht werd wakker van schoten die volgens hem leken op die van een geweer. 'Die heb ik namelijk eerder gehoord toen ik naast een coffeeshop woonde op de Overtoom. Ik wist bijna zeker dat het geweerschoten waren' zegt hij.