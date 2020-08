Man aangehouden bij Schinkeleilanden vanwege bezit vuurwapen

Nabij Park Schinkeleilanden bij het Olympisch Stadion is vanavond een man aangehouden omdat hij een vuurwapen bij zich had.

De politie werd door iemand geïnformeerd die een man zag lopen met een vuurwapen in zijn broeksband. Daarop kwam de politie ter plaatse en is de man aangehouden. Bij die aanhouding werd inderdaad een vuurwapen aangetroffen. De man is meegenomen naar het politiebureau.