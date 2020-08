Zalencentrum De Koning gesloten na coronabesmettingen, bar No Rules weer open

Zalencentrum De Koning aan de Isolatorweg is per direct gesloten na meerdere coronabesmettingen. Uit een rapportage van de GGD blijkt dat er tenminste drie clusters te herleiden zijn naar de feestlocatie. Bezoekers en contacten in hun directe omgeving worden gevraagd extra alert te zijn.

Een cluster betekent dat drie of meer besmette personen naar de locatie te herleiden zijn. Ook zouden de regels door de feestlocatie overtreden zijn. De feestlocatie moet in verband met risico's voor de volksgezondheid per direct voor twee weken dicht. De GGD en de Veiligheidsregio roepen mensen op, die De Koning Party & Events hebben bezocht, extra alert te zijn. Mochten zij klachten hebben wordt hun geadviseerd om thuis te blijven en een afspraak te maken voor een coronatest. Voor bezoekers die positief getest zijn en hun contacten geldt dat ze de richtlijnen van de GGD moeten opvolgen en in quarantaine moeten gaan.

No Rules weer open Restaurant & bar No Rules op het Marie Heinekenplein mag vanaf vandaag juist weer open. De bar moest eerder dicht nadat daar tenminste vier besmette personen waren geweest. Omdat de besmettingen 14 dagen geleden zijn, mag de bar in overleg met de GGD weer open. Er zijn wel wat aanpassingen doorgevoerd, zo staat de muziek zachter zodat je elkaar beter kan verstaan op afstand. Cafe In the City aan het Klein Gartmanplantsoen en café Zwart op de Dam kwamen recent ook in beeld bij een contactonderzoek. Zij sloten ook hun deuren op verzoek van de voorzitter van de Veiligheidsregio, burgemeester Halsema. Deze cafés zijn tot op heden nog gesloten.