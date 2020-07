Drie horecazaken (deels) gesloten na coronabesmettingen: 'Grote zorgen'

Bij drie horecagelegenheden in de stad zijn deze week coronabesmettingen geconstateerd. De GGD en de Veiligheidsregio maken zich 'grote zorgen' over deze recente besmettingen.

Cafe In the City op het Klein Gartmanplantsoen kwam in beeld bij contactonderzoek en wordt door de GGD gezien als een cluster. Een cluster betekent dat drie of meer besmette personen naar de locatie te herleiden zijn

De besmettingen zijn in beeld gekomen tijdens het bron-en contactonderzoek dat de GGD uitvoert. Het gaat bij deze horecagelegenheid om een cluster van tien personen. In the City heeft vandaag op verzoek van de voorzitter van de Veiligheidsregio, burgemeester Halsema, besloten voor twee weken vrijwillig de deuren te sluiten.

Marie Heinekenplein

Ook No Rules op het Marie Heinekenplein is volgens de GGD een cluster van besmettingen dat in beeld kwam bij een bron- en contactonderzoek. Hier gaat het vier besmette personen die op dit moment te herleiden zijn tot het bargedeelte van deze locatie. No Rules bestaat uit een bar en een restaurant. De eigenaar van No Rules heeft het bargedeelte vanaf vandaag voor twee weken vrijwillig gesloten.

Het derde geval is café Zwart op de Dam, waar een personeelslid een aantal dagen heeft gewerkt terwijl deze persoon zelf klachten had. Deze persoon is positief getest op het coronavirus. De GGD is inmiddels een bron- en contactonderzoek gestart. Vanaf morgen is de binnenruimte van het café gesloten en zal alleen het terras open zijn.

Bij naam te noemen

In overleg met de GGD heeft Halsema besloten om de drie zaken bij naam te noemen, zodat bezoekers die er pas geweest zijn geïnformeerd zijn. Iedereen met klachten wordt dringend geadviseerd zich te laten testen.

AT5 filmde tijdens de opening van de terrassen op 1 juni in het pand van No Rules. De eigenaar vertelde toen dat het restaurant dit jaar 2,5 maand dicht was vanwege een verbouwing en daarna meteen opnieuw dicht moest vanwege de coronacrisis. 'Ik denk dat er nu een hele spannende periode aankomt. Je gaat vandaag open, dat is natuurlijk heel erg positief. Maar alsnog is het niet zoals het geweest is.'