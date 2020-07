Hoe gaat het met de Amsterdamse horeca? 'Omzet blijft tegenvallen, ondanks vakantie'

De horecagelegenheden mogen inmiddels alweer veel meer gasten verwelkomen. Toch blijft de omzet nogal beperkt. Sommige restaurants doen er alles aan om toch rond te kunnen komen, zoals het inschakelen van chefkok Herman den Blijker.

Dat de cafés, kroegen en restaurants op 1 juni de deuren weer mochten openen, zorgde voor grote opluchting. Toch maakten ondernemers zich nog steeds druk over de toekomst. De maatregelen die getroffen moesten worden om open te kunnen, leverden behoorlijk wat beperkingen op. Vanuit Koninklijke Horeca Nederland (KHN) werd dan ook gevreesd dat 'die faillissementsgolf er echt nog aankomt'. Omzet beperkt Maar hoe staat het er nu voor? Want de maatregelen zijn inmiddels wat versoepeld. Horecagelegenheden mogen daardoor ook binnen weer meer dan 30 gasten ontvangen. Alleen in grote zalen of ruimtes waar meer dan 100 mensen bijeen kunnen komen, is het nog verplicht om vooraf te reserveren en vindt er een gezondheidscheck plaats, meldt de Rijksoverheid. Wel moet er afstand gehouden worden, op een paar uitzonderingen na. Desondanks is de omzet nog beperkt. Dat stelt Eveline Doornhegge, van de Amsterdamse afdeling van KHN. 'In de eerste weken kwamen er vooral Amsterdammers, daardoor behaalden we op sommige plekken 20 procent van de omzet. Nu is dat wel wat meer, maar het gaat hooguit om 50 procent', stelt ze. Volgens haar is de 'ruimte nou eenmaal beperkt en blijven de grote bezoekersaantallen nog uit'. Corona en verbouwingen Bij De Myrabelle aan de Vijzelgracht hebben ze dat wel gemerkt. Het terras zat voorheen altijd erg vol. Maar door corona en de vele verbouwingen in de straat zit het restaurant nu in zwaar weer. 'We zijn twee maanden dicht geweest. Daarna zijn we opengegaan, maar het toerisme is er niet meer', zegt eigenaar Stefanie van Graas. Crisis in de Tent Daarom werd de hulp ingeroepen van het televisieprogramma Crisis in de Tent. Daarin stelt chefkok Herman den Blijker orde op zaken bij verschillende restaurants, die lijden onder de gevolgen van de coronacrisis.

Voor De Myrabelle bedacht hij een nieuw menu, om Amsterdammers aan te trekken in plaats van toeristen. 'Dikke goedkope schnitzels. Dikke vette hamburgers. Als jij in de buurt woont, zit je daar niet op te wachten', denkt Den Blijker. 'Dan wil je een koeienkroket, in plaats van een blubberkroket.' Zorgen over toenemende drukte Anderzijds lijkt het toerisme de afgelopen weken eigenlijk juist weer aan te trekken. De beelden van de Wallen lieten zien dat het daar vorig weekend behoorlijk druk was. En daar zijn ook zorgen over. Zo vertelden raadsleden Tiers Bakker (SP) en Daan Wijnants (VVD) aan AT5 erg geschrokken te zijn van de video's. 'Het pretpark is weer open', luidde hun reactie. De gemeente trof dan ook al meerdere maatregelen om de drukte tegen te kunnen gaan. 'Het is lang niet altijd druk' Maar volgens Doornhegge valt het aantal toeristen nog erg mee. Of, vanuit de horecaondernemers gezien, tegen. 'We zijn afhankelijk van de zakelijke markt en grote stromen toeristen. Soms is het even druk, maar dat is lang niet altijd het geval.' Ook hotels zijn volgens haar nog niet drukbezet. 'Gemiddeld wordt daar 30 procent van de omzet behaald. Er is nog geen extreme stijgende lijn zichtbaar, ondanks de vakantie.' Kort geding Volgens KHN is de tegenvallende omzet voor een deel te wijten aan de coronamaatregelen. Zo kunnen horecagelegenheden überhaupt minder gasten ontvangen, vanwege de 1,5 meter afstandsregel. De branchevereniging is daarom zelfs een kort geding gestart tegen de staat. Daarmee wordt gepleit voor een versoepeling van de maatregelen, want deze zijn volgens KHN 'te willekeurig'.

'Het is verwarrend. Mensen mogen met elkaar in de auto rijden, maar op een terrasje moeten ze weer uit elkaar gaan zitten. Dat is meten met twee maten', verklaart ook Doornhegge. Eenduidige maatregelen Toch wordt het belang van de coronamaatregelen door de branchevereniging wél gezien. 'Natuurlijk is het zorgwekkend dat het aantal besmettingen nu toeneemt. Maar zorg dan voor eenduidige maatregelen, die je bijvoorbeeld ook aan buitenlandse toeristen uit kunt leggen.' Het handhaven van de 1,5 meter afstand blijkt bijvoorbeeld lastig gevonden te worden. 'Dat is niet altijd fijn', beaamt Doornhegge. 'We hebben daar best veel discussies over. Gasten wijzen er bijvoorbeeld op dat burgemeester Halsema het zelf ook niet zo nauw nam met de regels. Ook zeggen ze soms dat het allemaal wel meevalt.'

Daarnaast worden ondernemers zelf soms wat minder nauwkeurig, ziet ze. 'Ze komen net als de gemiddelde Nederlander weer iets meer in de normale modus.' Inmiddels zou er daarentegen weer wat meer aandacht voor de maatregelen zijn. 'En dat is ook nodig. Sinds de uitbraak in Hillegom is iedereen weer alerter, niemand wil de besmettingsbron zijn.' Tweede golf Want hoewel er alweer een stuk meer mag, is de coronacrisis nog niet voorbij. Ondertussen wordt er zelfs al gesproken over een tweede golf. Kan de horecabranche zich daarop voorbereiden? 'We zijn niet aan het voorbereiden wat we moeten doen in een lockdown, we doen er alles aan om dat te voorkomen', luidt de reactie vanuit KHNA. Mondkapjes Mondkapjes zijn daarbij nu onderwerp van discussie. 'Steeds meer virologen zeggen dat het werkt', aldus Doornhegge. Met eten en drinken is het nartuurlijk niet echt handig. Maar je kunt bijvoorbeeld een mondkapje opdoen als je naar het toilet loopt, zoals in Portugal gedaan wordt.' Toch is de branchevereniging daarin nog voorzichtig. 'We moeten wel voorkomen dat mensen niet meer naar Amsterdam gaan. Dus we willen het niet als enige doen.'