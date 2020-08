Politie doet onderzoek bij De Nieuwe Meer na dodelijk schietincident

Op de beelden is te zien dat de politie onderzoek doet in het water. Op Twitter en verschillende websites verschijnen berichten dat het slachtoffer een 24-jarige man uit Badhoevedorp is. Hij zou hebben ingegrepen toen de dader een duur horloge probeerde te stelen. Toen het slachtoffer hier iets van zei, werd hij neergeschoten. Omstanders zijn meteen begonnen met reanimeren, waarna hij ernstig gewond overgrbracht is naar het ziekenhuis, waar hij even later overleed.

De recherche doet momenteel onderzoek naar het schietincident. Zij willen, zolang het onderzoek loopt, geen uitspraken doen over de aanleiding van het schieten of de identiteit van het slachtoffer.

De dader is nog steeds voortvluchtig. Het zou gaan om een man tussen de 20 en 30 jaar oud. Hij heeft een lichte huidskleur, zwarte krullen en een mager postuur. Daarnaast heeft hij een sikje, draagt een hoed, een tasje en een blauwe zwembroek. De politie roept mensen die beelden hebben van voor of tijdens het incident op om die te delen.