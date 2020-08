A10 Noord weer open na groot onderhoud

Vanaf vanochtend kunnen automobilisten en andere weggebruikers weer van knooppunt Watergraafsmeer via de ring Noord richting Zaanstad rijden. De Buitenring was tien dagen dicht voor onderhoud en werd onder andere voorzien van een nieuwe laag asfalt.

Naast een nieuw wegdek zijn ook allerlei voegen hersteld en is de vangrails vervangen. De weg moet zo weer jaren vooruit kunnen. Eerder al werd de binnenring Noord aangepakt.

Door de werkzaamheden was het op andere plekken in de stad de afgelopen dagen extra druk. Zeker ook omdat er tegelijk gewerkt werd aan de Westerkeersluisbrug. AT5 maakte over die drukte vorige week onderstaande reportage.