Gemeente is rotzooi in parken zat: 'Gooi het afval in de container of neem het mee naar huis'

Gooi je afval in een vuilnisbak, in een vuilcontainer of gooi het anders thuis weg. Met een nieuwe campagne probeert de gemeente parkbezoekers eraan te herinneren hun troep op te ruimen.

'Als je 's ochtends met de hond loopt, dan zie je al het vuil dat is achtergelaten. Mensen maken er een teringbende van', zegt een man die zijn hond uitlaat. 'Het erge is: het verbaast mij niet eens meer. Je wordt er een beetje moedeloos van', zegt een ander.

De gemeentereinigers zijn gemiddeld een uur per park kwijt om het achtergelaten vuil op te ruimen. In het Vondelpark wordt er in de zomermaanden tot wel 18.000 kilo vuil per week opgehaald, terwijl dat in de winter zo'n 3.000 kilo is. 'Er wordt heel veel naast de container gezet', beaamt Akkus. 'We hebben een grotere bak neergezet met een grotere opening, maar alsnog wordt alles ernaast gezet.'

Met een nieuwe campagne roept de gemeente parkbezoekers op om hun afval op te ruimen en weg te gooien. 'En als die bak vol is, neem het mee naar huis of gooi het in een ondergrondse container', stelt Akkus.