Podcast Bouw Woon Leef: 'Binnen de ring een GroenLinks paradijsje, daar moeten we voor uitkijken’

‘Het centrum moet autoluw (...) Airbnb ook hup weg uit het centrum. Alle ellende dus buiten de ring’. Stadsbioloog, stadsecoloog, schrijver en topambtenaar Remco Daalder is het niet eens met deze plannen van Groen Links. In de eerste BWL videopodcast vertelt Daalder waar het nieuwe stadsbos moet komen, waarom we juist meer buiten de ring moeten kijken, de voor- en nadelen van verdichting in de stad, waarom hij jaloers is op Rotterdam en waarom de Meerkoet hem inspireert.

Remco Daalder is al bijna 20 jaar werkzaam voor de gemeente Amsterdam. De laatste jaren als teamleider van de Dienst Ruimtelijke Ordening. In de kern blijft hij een bioloog maar zijn interesse reikt veel verder dan de biodiversiteit in de stad. In de stad bestudeert hij bij voorkeur de mens omdat de mens de meeste invloed heeft op de stedelijke omgeving. Over alles wat te maken heeft met de bebouwde omgeving en het in Amsterdam toch in ruime mate aanwezige groen, heeft Daalder een mening. De onderwerpen die in deze eerste podcast aan de orde komen zijn dan ook veelzijdig.

Lucht uit de stad ‘Mensen betalen een godsvermogen om in de Pijp te wonen, maar dat komt ook omdat daar het Sarphatipark ligt, dat is hun gemeenschappelijke tuin’, aldus Daalder. Nieuwe woningen moeten niet ten koste gaan van de parken en perken. Daalder staat niet negatief tegenover verdichting, maar plaatst hier en daar wel een paar kanttekeningen.

AT5

GroenLinks paradijs binnen de ring De focus van het huidige stadsbestuur ligt op het gebied binnen de ring. Daalder is het daar niet mee eens. ‘Als je ergens gaat verdichten, doe het dan buiten de ring’ aldus Daalder.’Moet je eens kijken hoeveel groen je in Nieuw-West hebt (...) groen, groen nog meer groen, loopt geen mens want je hebt zoveel groen’.

AT5

Biodiversiteit in steden is de moeite waard De steden gaan de wereld niet redden volgens Daalder, maar de biodiversiteit in de steden is veel groter dan je zou vermoeden. ‘Twee nieuwe soorten, nog nooit beschreven door de wetenschap, gevonden in het Vondelpark’. Het groen in de stad is er niet alleen als recreatiegebied voor de bewoners, maar het is ook echt de moeite waard om te onderzoeken.

AT5

Kijk of luister hier de hele podcast