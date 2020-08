Park aan IJ-oever 's avonds en 's nachts gesloten om illegale feesten en straatraces

Burgemeester Halsema heeft besloten het Keerkringpark, dat ligt aan de Noordelijke IJ-oever, in de avond en nacht te sluiten. In het park zijn meerdere illegale feesten georganiseerd waar tot wel vijfhonderd jongeren op afkwamen. Buurtbewoners hebben vandaag een brief van stadsdeel Noord in de bus gekregen.

In de afgelopen weekenden heeft de politie diverse illegale feesten beëindigd. Volgens het stadsdeel houden de bezoekers van die feesten zich niet aan de richtlijnen van het RIVM, 'waardoor het risico op verspreiding van het coronavirus te groot wordt.'

Ook worden er in de omgeving van het park vaker illegale straatraces gehouden. 'De combinatie van feestgangers en straatraces is zeer risicovol. De kans op ongelukken is groot', zo staat er in de brief aan bewoners.

Tussen 21.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtend is het park voorlopig verboden toegang. Ook een picknick of de hond uitlaten is in die uren is niet toegestaan. Politie en handhaving gaan het avond- en nachtverbod van het Keerkringpark controleren.