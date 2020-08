De Parade Gaat Door gaat niet door: een van de artiesten heeft mogelijk corona

Het programma is om die reden uit voorzorg geschrapt, meldt Paradiso op de website.

In de voorstelling van De Parade Gaat Door staan Alex Klaassen, Ko van den Bosch en Henry van Loon op het programma. Het is niet bekend wie mogelijk besmet is met corona. Ook is nog onduidelijk of de geplande optredens waarin de drie mannen woensdag en donderdag geprogrammeerd staan wel door gaan.

De voorstellingen zouden vandaag om 18.30 uur en 21.30 uur plaatsvinden. Mensen die naar de voorstelling zouden gaan krijgen binnenkort informatie over restitutie van hun kaartje.