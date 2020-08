Bloedbank begint met productie coronamedicijn

Bloedbank Sanquin heeft genoeg bloedplasma verzameld om te beginnen met de productie van een medicijn tegen corona. Als het medicijn goed blijkt te werken kunnen hoogrisicopatiënten het al in oktober toegediend krijgen.

Twee weken geleden deed Sanquin nog een oproep, gericht aan mensen die het virus al gehad hebben en die hersteld zijn, om bloed te komen doneren. Michel Nijessen was een van de Amsterdammers die gehoor gaf aan de oproep. 'Ik ben zelf behoorlijk ziek geweest. Mijn vrouw ook en dat heeft een behoorlijke impact gehad. Vandaar dat ik plasma geef, in de hoop dat dat voor andere mensen een oplossing kan zijn.' Zo vertelde hij eerder hij in onderstaande reportage tegen AT5.