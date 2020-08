Rotterdammers denken restaurant Oostoever Sloterplas eindelijk open te krijgen

Het klinkt als een slechte mop: twee Rotterdammers die een restaurant beginnen in Amsterdam. 'Mijn andere zaak is zo dichtbij de Kuip dat je er een steen in kan gooien.' Maar ondernemers Patrick Bholanath en Ramazan Özten durven het aan. 'Toen ik het pand zag was ik gelijk verliefd', vertelt Patrick Bholanath.

Zelfverzekerd

De twee ondernemers hebben een uitzendbureau, steigerbouwbedrijf en zitten in de automaterialen. Onzeker over het succes van het nieuwe restaurant is Patrick niet. 'Als je de plek ziet, lijkt mij de vraag of het een succes gaat worden overbodig.' Patrick en Ramazan moesten lang wachten op goedkeuring van de vergunningen. Al eind januari deden ze een aanvraag. 'Mijn moeder zei altijd: elk nadeel heb zijn voordeel. Door de vertraging zaten we niet midden in de lockdown en hoefde ik geen personeel te ontslaan.'

Mediterraanse keuken met een wijntje

De keuken wordt mediterraans en daarom was het voor de twee Rotterdammers belangrijk dat er naast een terrasvergunning ook een alcoholvergunning kwam. 'Je moet wel gewoon rustig een wijntje kunnen drinken op ons terras, anders kun je trouwens ook geen restaurant beginnen.' Daarnaast is de locatie volgens Patrick bij uitstek de plek voor een alcoholische versnapering. 'Het terras is ook te mooi, om geen alcohol te schenken.'

Zo snel mogelijk open

Het plan is om nog voor het einde van de zomer open te gaan, maar echt zeker weten doen de ondernemers dat niet. 'Het grootste werk zit in het verbouwen van het interieur', legt Patrick uit. Hoeveel zitplaatsen ze gaan creëren op het terras en het plein is nog onzeker. 'Dat ligt echt aan de indeling die we gaan maken, maar die hebben we nu nog niet af.' Het plein voor de zaak mag voor een groot gedeelte gebruikt worden voor terras.