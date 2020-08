Actie tegen aanleg fietspad Vliegenbos: 'Doorsteek voor fietsers is doodsteek voor bos'

Waar het sluipfietsverkeer over de voetpaden in het Vliegenbos in Noord de afgelopen tijd voor veel onenigheid zorgde, heeft het stadsdeel nu een oplossing gevonden. Een fietspad door het bos moet de fietsers namelijk sneller van de Nieuwendammerdijk naar de veerhalte Zamenhofstraat brengen. Met de aanleg van dat fietspad is echter niet iedereen het eens.