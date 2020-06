Fietspad door Vliegenbos moet eind maken aan gehaat sluipverkeer

(Bijna) aangereden hondjes, voetgangers die aan de kant moeten duiken, boze fietsers en een gesloopte fietssluis: het sluipverkeer door het Vliegenbos hield de gemoederen in Noord flink bezig het afgelopen jaar. Maar niet langer, want het stadsdeel heeft dé oplossing gevonden: een nieuw fietspad.

Om sneller van de Nieuwendammerdijk naar het Oostveer te komen maken veel fietsers gebruik van de voetpaden in het Vliegenbos. Tot grote ergernis van bewoners die graag hun hondje uitlaten in het stukje natuur in hun wijk. Een alternatieve route (om het bos heen) kost fietsers enkele minuten meer. Om het gebruik van de fietssnelweg, zoals het pad door sommigen genoemd wordt, te ontmoedigen, werd er door stadsdeel Noord een speciale sluis aangelegd. Maar die sluis werd weer vernield, mogelijk door een boze fietser. AT5 maakte onderstaande reportage over de komst van de sluis.

AT5

Enkele bewonersavonden moesten de storm in de buurt tot bedaren brengen. Stadsdeel Noord kwam deze week met de oplossing in de vorm van een nieuw fietspad, maar langs bestaande voetpaden. Op onderstaande kaart is de route te zien.

Stadsdeel Noord

De route is bepaald nadat er uitgebreid onderzoek is gedaan naar de planten en dieren die voorkomen in het bos. Het nieuwe fietspad moet namelijk zo min mogelijk impact hebben op de natuur. Zodra de coronamaatregelen het toelaten komt er een bewonersavond om het plan voor het fietspad toe te lichten. Volgend jaar moet het fietspad dan worden aangelegd.