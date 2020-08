Van Gendthallen: Van bijna gesloopt naar monumentaal middelpunt

De monumentale Van Gendthallen moeten het historische middelpunt worden van Oostenburg. Maar het had niet veel gescheeld of de hallen hadden er helemaal niet meer gestaan. Zo evolueerden ze van bijna gesloopt naar karakterbepalend. Niet alleen wordt de geschiedenis gewaarborgd door het behoud van de hallen, het moet een rustpunt worden in de drukke stad.

Gered door een buurtbewoner Een blok hoogbouw was het geworden als een buurtbewoner zich niet had ingezet om van de Van Gendthallen een rijksmonument te maken. Bijna honderd jaar lang werden in de hallen innovatieve machines en geavanceerde locomotieven gebouwd. Eduard Zanen, drijvende kracht achter de renovatie en transformatie van de Van Gendthallen, wil dat de hallen, met deze geschiedenis in gedachte, een thuishaven worden voor kunstenaars, ondernemers, technologische startups en pioniers.

Renovatie door specialisten ‘Zo hebben we gekozen voor een smid die het geduld heeft om op het kleinste detailniveau de ramen aan de pakken’. Zanen heeft met de grootste zorg een team samengesteld die het industriële erfgoed volledig tot haar recht moet laten komen.