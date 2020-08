Kleine brand in magazijn Madame Tussauds

De brand ontstond in een vuilcontainer in het magazijn van het wassenbeeldenmuseum op de vierde verdieping. De brand is vervolgens geblust door de sprinklerinstallatie. De brandweer meldt dat er behoorlijke schade is door de rook en wateroverlast, maar dat deze schade voor zover bekend beperkt is gebleven tot het magazijn.



Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend.