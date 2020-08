Ruim zevenduizend handtekeningen voor terrasboot P96

Met de petitie willen de eigenaren van de boot aan het bestuur duidelijk maken dat er veel draagvlak is in de buurt voor de terrasboot.

Het café aan de Prinsengracht heeft eigenlijk nooit een vergunning gekregen voor de boot, die er al 37 jaar ligt. Toch werd het terras tot voor kort gedoogd.

Maar twee jaar geleden besloot de gemeente toch dat de terrasboot moet sluiten. Aanleiding daarvoor was onder meer dat een buurman tientallen keren had geklaagd. Bovendien is de boot volgens de gemeente bedoeld voor buurtactiviteiten en niet voor commercieel gebruik.