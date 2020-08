Mobiel politiesteunpunt Vechtstraat na tweede schietpartij: 'Moeder slachtoffer in tranen'

Voor de bewoners van de Vechtstraat is het niet te bevatten. Twee schietpartijen binnen 12 uur. De politie heeft vanmiddag een mobiel steunpunt voor bezorgde bewoners in de straat geplaatst.

Veel bewoners van de Vechtstraat schrokken vannacht rond 4 uur wakker van meerdere schoten .'Ik stond te shaken', vertelt een vrouw, die de schoten in razend tempo achter elkaar hoorde. 'Dit moet wel een machinegeweer zijn geweest.'

Een woning in de straat werd flink onder vuur genomen. Een jongeman raakte lichtgewond. Een buurman sprak vlak na het incident de moeder van het slachtoffer. Zij zou tijdens de schietpartij aanwezig zijn geweest. 'Ze was echt bang met tranen in haar ogen', vertelt hij aan AT5. 'Haar zoon is licht geraakt in zijn been.'

Volgens Het Parool zou de 19-jarige rapper Justin van Zuid in het pand wonen. Het is niet duidelijk of hij ook het slachtoffer van de beschieting is.