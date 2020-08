Twee aanhoudingen voor schietincident woning Vechtstraat

De politie heeft gistermiddag en vannacht twee verdachten aangehouden voor het laatste schietincident in de Vechtstraat in de Rivierenbuurt, waarbij in de nacht van dinsdag op woensdag een woning werd beschoten. Een 19-jarige man raakte daarbij gewond.

Het gaat om twee jonge Amsterdammers. Eén van hen, een 21-jarige man, is gistermiddag opgepakt in Leeuwarden, de tweede verdachte (20) is afgelopen nacht opgepakt in West, bevestigt hoofdcommissaris Frank Paauw in een interview met AT5.

'Vooralsnog geen verband'

Paauw zegt dat er vooralsnog geen verband is gevonden tussen de twee schietincidenten in De Vechtstraat. 'Dit is natuurlijk heel ongewoon, daarom moeten we het ook goed onderzoeken.' De straat werd binnen 12 uur tijd opgeschrikt door twee schietincidenten. Dinsdagmiddag werd op straat de 23-jarige rapper Bigidagoe neergeschoten, hij raakte zwaargewond, maar overleefde het incident wel. In de daaropvolgende nacht was het opnieuw raak in de straat in de Pijp. Toen werd een woning onder vuur genomen. Ook daarbij viel een gewonde, ditmaal een 19-jarige man.

'Woning moeder rapper Bigidagoe beschoten'

Nabij station Holendrecht werd afgelopen nacht wederom een woning beschoten. Volgens buurtbewoners gaat het om het huis van de moeder van Bigidagoe, die dinsdag in de Vechtstraat werd neergeschoten. De politie wil die link vooralsnog niet bevestigen.