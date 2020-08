Halsema: jongerenrellen tot twee keer toe voorkomen

Dat zei burgemeester Halsema vanmiddag tijdens de commissievergadering Algemene Zaken. In Utrecht en Den Haag ontstonden de afgelopen weken meerdere keren ongeregeldheden waarbij jongeren en de politie tegenover elkaar kwamen te staan.

Nieuw-West en Oost

'In Amsterdam kennen we die oproepen ook', aldus de burgemeester vanmiddag. 'En deze hebben we twee keer kunnen onderscheppen. Een keer in Nieuw-West en een keer in Oost. Dat heeft ertoe geleid dat we met behulp van straatcoaches, politie en handhavers hebben kunnen voorkomen dat er iets is gebeurd.'