Mondkapjesplicht in drukke gebieden wordt opgeheven

Het experiment stopt volgens planning. Op basis van het besmettingsniveau in de stad en een evaluatie zal de gemeente besluiten of de mondkapjesplicht in bepaalde gebieden opnieuw wordt ingevoerd of niet. Dat kan zijn op de huidige locaties of op andere plekken.

Volgens de gemeente is het houden van de 1,5 meter afstand makkelijker vanwege het minder warme meer. Wel wordt in de gaten gehouden of dit goed blijft gaan.

De veiligheidsregio blijft bezoekers wijzen op de 1,5 meter afstand, zoals het aangeven van looprichtingen, eenrichtingsverkeer op drukke plekken, cirkels in de parken en wachtkruisjes bij de ponten.

De mondkapjesplicht op de drukke plekken is gestart op 5 augustus.