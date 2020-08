Winkeliers Kalverstraat hebben slapeloze nachten door mondkapjesplicht

Winkeliers in de Kalverstraat maken zich zorgen over de toekomst. De ondernemers zeggen dat ze vijftig procent minder omzet draaien, wat onder meer komt door de mondkapjesplicht.

Opmerkelijk was dat vorige maand de winkeliersvereniging van de Kalverstraat nog pleitte voor de invoering van een mondkapjesplicht. De ondernemers zijn inmiddels minder enthousiast over de nieuwe maatregel.

'Ik denk dat niemand weet wat nou het beste is, dat is het probleem', vertelt ondernemer Corine Spapens. Winkelier Ingrid Blokzijl denkt dat de winkeliersvereniging niet had verwacht dat de mondkapjesplicht zo'n grote impact zou hebben op de omzet. 'Het scheelt sowieso veertig procent omzet.'

Duidelijkheid

De ondernemers willen een ding: duidelijkheid. Sapens pleit ervoor dat overal in het centrum een mondkapjesplicht komt, zodat de Kalverstraat samen met de Wallen en Nieuwendijk in dat stadsdeel geen uitzondering meer is. 'We moeten zoeken naar oplossingen om wel gewoon op een normale manier te kunnen blijven winkelen.'