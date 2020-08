Sneller boete voor weigeren dragen mondkapje

Vanaf morgen krijgen mensen die weigeren een mondkapje te dragen in gebieden waar dat verplicht is, zoals op de Wallen, Kalverstraat en Albert Cuypmarkt, sneller een boete.

Dat laat de gemeente zojuist weten. De boete was in eerste instantie 395 euro, omdat er nog geen zogenoemde feitcode van het Openbaar Ministerie was. De boete werd dan gegeven vanwege het niet houden van afstand en op grond van het niet opvolgen van het bevel van een ambtenaar in functie.

300 euro goedkoper

Tijdens een commissievergadering in de Stopera bleek gistermiddag dat de feitcode er nu wel was, waardoor de boete 300 euro goedkoper is geworden en uitkomt op 95 euro. 'Dit is goed nieuws', zei burgemeester Halsema. 'Het was namelijk ingewikkeld te opereren met een boetebepaling die wij eigenlijk niet in verhouding vonden tot de draagplicht die wij oplegden.'

De mondkapjesverplichting werd op 5 augustus ingevoerd en is een experiment tot aan het einde van de maand. De gemeente zegt zich zorgen te maken maken over het toenemende aantal besmettingen met het coronavirus. 'Het RIVM concludeerde onlangs dat het dragen van een mondkapje ertoe kan leiden dat mensen voorzichtiger worden en meer afstand houden tot elkaar. We gaan met behulp van dit experiment kijken of dit ook daadwerkelijk het geval is.'

Twintig procent

Er zijn tot nu toe geen of nauwelijks boetes uitgedeeld voor het niet dragen van mondkapjes. Gisteren bleek tijdens een zogeheten expertmeeting in de Stopera dat er niet veel draagvlak voor de maatregel lijkt te zijn. 'Twintig procent van de mensen draagt de mondkapjes op de plekken die we hebben aangewezen. Als we ze aanspreken loopt dat op dat tachtig procent', zei de Stedelijk directeur cluster Stadsbeheer.

Met Rotterdam, waar ook een mondkapjesexperiment wordt gehouden, was vooraf afgesproken om alleen 'coachend' te handhaven. 'Niet overgaan tot boetes, omdat dat echt tot onveiligheid leidt', zei de Stedelijk directeur gistermiddag.