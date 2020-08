Boa Bond: 'Onduidelijke regels leiden tot discussies en agressie'

'Het leidt ertoe dat mensen het niet begrijpen, de regels niet nakomen, er maling aan hebben, er discussies over ontstaan. Er eerder agressie is', zegt Ruud Kuin, voorzitter van de Boa Bond. Zo escaleerde het afgelopen dinsdag in een tram bij het Waterlooplein. Een passagier weigerde een mondkapje te dragen, waarop hij werd aangesproken door twee boa's.

'Bij het opnemen van de waarschuwing gooide hij ineens een boa tegen de grond, ontstond er een schermutseling en hebben de twee boa's verwondingen opgelopen. Een van hen zit nu ziek thuis. Het wordt een incident genoemd maar dat is het al lang niet meer. Het gebeurt wekelijks', aldus Kuin.



En dus willen de boa's dat er echt iets gaat veranderen, in de vorm van bewapening. Het is iets waar ze al jaren voor strijden. De korte wapenstok komt er inmiddels aan, maar dat is volgens Kuin niet genoeg. 'Wij vinden dat er én een korte wapenstok én pepperspray moet zijn. Met een korte wapenstok houd je mensen op afstand. Met pepperspray kun je iemand die door het lint gaat onder controle krijgen. Dinsdag in de tram was dat een heel handig middel geweest. We vinden dat dat er beide moet komen, zo snel mogelijk.'