Feestzaal over maatregelen Halsema: 'De rekening komt terecht bij de zalen'

'We snappen dat het belangrijk is voor de volksgezondheid, maar nu wordt er echt te veel verantwoordelijkheid bij ons gelegd.' Sky Palace Party & Events Amsterdam reageert geschrokken op de coronamaatregelen van gisteravond.

Gisteravond liet premier Rutte weten dat het niet goed gaat met de 'ontwikkelingen rond het coronavirus in ons land'. Vooral Amsterdam is getroffen, reden voor burgemeester Halsema om nog eens extra te waarschuwen en strengere handhaving aan te kondigen. Op horeca en zalencentra komt verscherpt toezicht, en er komt een meldplicht voor feesten en partijen met meer dan honderd mensen.

Hij heeft een dubbel gevoel overgehouden aan de aangekondigde maatregelen van de burgemeester. 'Mensen kunnen in de supermarkt het virus oplopen en dan in de avond naar een evenement gaan op onze locatie. Vervolgens krijgen wij dan de schuld.'

'We snappen dat het belangrijk is voor de volksgezondheid, maar nu wordt er echt te veel verantwoordelijkheid bij ons gelegd.' Aynur vindt dat álle Amsterdammers hun verantwoordelijkheid moeten nemen. 'Als je weet dat je besmet bent of symptomen hebt, dan moet je gewoon thuisblijven.'

Onzekere toekomst

Aynur is angstig voor de toekomst van zalencentra in de stad. 'Ik verwacht dat we binnen niet al te lange tijd moeten gaan sluiten.' Naast de angst is er bij hem ook verbazing. 'In het begin van de coronaperiode vielen we qua maatregelen tussen wal en schip. En nu zijn we opeens de bron geworden van het virus, wat is daar gebeurd?'

Besmettingen

Ruim een week geleden nog werd zalencentrum De Koning Party & Events aan de Isolatorweg per direct gesloten door de gemeente nadat er meerdere besmettingen met het coronavirus waren vastgesteld. Volgens de GGD vinden er vaker besmettingen plaats bij bijvoorbeeld trouw- of andere familiefeesten.