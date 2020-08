Rutte: thuis geen feestjes of bijeenkomsten, maximaal zes gasten

'Het gaat niet goed met de ontwikkelingen rond het coronavirus in ons land', aldus de premier vanavond in de persconferentie. Een van de maatregelen is dus om niet meer dan zes mensen thuis te ontvangen. Ook vraagt de premier om, ook na 1 september, zoveel mogelijk thuis te werken. 'We hebben tussen maart en juni laten zien dat we het virus er met elkaar onder kunnen krijgen', aldus Rutte. 'Nu moeten we laten zien dat we het virus eronder kunnen houden. Met elkaar. Dat is de enige manier.'

Extra maatregelen voor Amsterdam

Vanavond kondigt burgemeester Halsema aan welke specifieke maatregelen er komen voor Amsterdam. 'In sommige regio's zijn extra maatregelen nu al noodzakelijk', zei minister De Jonge (Volksgezondheid) in de persconferentie, daarmee onder meer doelend op Amsterdam.