De Jonge: Amsterdam kondigt nieuwe coronamaatregelen aan

De Jonge zei gisteravond na overleg met de 25 veiligheidsregio's dat er nieuwe stappen nodig zijn om een tweede coronagolf voor te zijn.

Volgens de minister hebben de burgemeesters het tijdens het overleg gehad over het aantal besmettingen en de regionale verschillen daarin. 'Wat je ziet is dat in een aantal regio's de besmettingsgraad oploopt. In sommige regio's is het nodig de teugels wat strakker aan te halen.'

Rutte en De Jonge geven vanavond om 19.00 uur een persconferentie. Daarna zal burgemeester Halsema aankondigen welke regionale maatregelen er komen voor Amsterdam.