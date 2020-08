Zorgen om clusters van coronabesmettingen in Nieuw-West, de horeca en onder studenten

De GGD Amsterdam en de veiligheidsregio maken zich ernstig zorgen over het oplopende aantal coronabesmettingen in de stad. Uit bron- en contactonderzoek van de gezondheidsdienst blijkt dat vooral jongeren tussen de 20 en 30 jaar nu besmet raken met het virus.

De meeste nieuwe coronabesmettingen vinden plaats onder jong volwassenen van 20 tot 30 jaar oud. Mensen raken veelal besmet tijdens een bezoek aan de horeca, bij familie of vrienden thuis, of op een feestje.

Zo heeft de GGD nieuwe clusters geconstateerd onder mensen met een migratie-achtergrond in Nieuw-West, onder horecabezoekers in de binnenstad en onder studenten.

In een persbericht schrijft de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, waarvan burgemeester Halsema de voorzitter is, dat er opvallende nieuwe clusters van coronabesmettingen aan het licht zijn gekomen. Clusters zijn besmettingen van drie of meer personen rondom dezelfde bijeenkomst.

'Ik snap goed dat mensen elkaar weer opzoeken, dat ze behoefte hebben aan een feestje thuis, een huwelijk of een gezellige avond in de kroeg met vrienden. Dat zien we ook aan de toenemende drukte in de stad', zegt burgemeester Halsema. 'Maar uit de cijfers blijkt dat het coronavirus zich nu juist verspreidt op dit soort bijeenkomsten. Opvallend is daarbij dat vooral jongeren nu besmet raken en daarmee een risico vormen voor de hele stad en regio.'

De GGD en de veiligheidsregio benadrukken nogmaals dat Amsterdammers zich aan de coronaregels moeten houden. Vandaag geldt op enkele drukke plekken in de stad een mondkapjesplicht.