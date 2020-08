Vanaf vandaag een mondkapje verplicht op de Wallen, Kalverstraat, Nieuwendijk, Albert Cuyp en Plein '40-'45

De plicht geldt voor alle bezoekers van boven de twaalf jaar. Het dragen van een mondkapje in bovengenoemde drukke gebieden komt niet te vervanging van andere coronaregels. Mensen moeten ook nog steeds 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Om de maatregel, die genomen werd door de veiligheidsregio, is veel te doen. Een hoogleraar van de UvA zei gisteren nog dat het weigeren van het dragen van een mondkapje niet strafbaar is. De regel is volgens hem in strijd met de grondwet. Ook een eventueel gekregen boete van 95 euro kan met succes aangevochten worden.

Kort geding tegen gemeente

Een bewoner en ondernemer van de Wallen heeft besloten een kort geding te starten tegen de gemeente. De actiegroep Viruswaarheid ondersteunt de gang naar de rechter. De dagvaarding wordt vandaag ingediend bij de rechtbank.

Enkele ondernemers van de Albert Cuypmarkt vertelden eerder al met de mondkapjesplicht in hun maag te zitten. 'Het jaagt alleen maar mensen weg. Als je hier loopt moet je een mondkapje op, als je hier de zijstraat in gaat, mag ie weer af. Het is belachelijk, het gaat klanten kosten.'

Verdrievoudiging aantal coronabesmettingen

De gemeente kwam met de mondkapjesplicht om het oplopende aantal coronabesmettingen in de stad te beperken. Gisteren werd duidelijk dat het aantal besmettingen in Amsterdam in de afgelopen twee weken verdrievoudigd is.