Won Yip voert vast mondkapjesplicht in: 'Wij vinden het onnodig om te wachten'

Ook in één van de zaken van horecamagnaat Won Yip werd gisteren een coronabesmetting geconstateerd. Naast maatregelen in overleg met de gemeente, besloot de horecamagnaat per direct dat al zijn personeel een mondkapje moet dragen.

AT5

'Kijk in principe zijn 5 augustus de Kalverstraat en het Wallengebied aan de beurt, maar wij vinden het onnodig daar op te wachten en ik heb vannacht besloten dat iedereen vanaf vanochtend 9 uur op De Dam, die werkt bij mij, mondkapjes moet dragen', vertelt Yip voor café Zwart waar een personeelslid bleek te hebben doorgewerkt terwijl hij het coronavirus onder de leden had.



De GGD constateerde ook besmettingen bij café In the City op het Kleine Gartmanplantsoen en bij No Rules op het Marie Heinekenplein. In overleg met de gemeente desinfecteerde Yip café Zwart, en het binnengedeelte is de komende vijf dagen gesloten. Het betreffende personeelslid en het team met wie hij samenwerkte, zitten thuis. 'En voor de bezoekers heb ik maar één oproep', zegt Yip. 'Blijf thuis als je klachten hebt.'

Quote 'Ik heb er een beetje een dubbel gevoel bij' horecaondernemer won yip over de toegenomen drukte

Toch is het alweer een tijdje behoorlijk druk in de binnenstad, ook op de terrassen van Yip. 'Ik heb er een beetje een dubbel gevoel bij', zegt hij daarover. 'En ik heb natuurlijk ook twee petten op.'



Enerzijds maakt de ondernemer zich zorgen over de opleving van het virus: 'Kijk, de virologen zeggen: het virus moet het land uit. Maar hoe krijg je het virus het land uit als mensen binnenkomen uit andere landen? Ik heb niet gestudeerd, maar die snap ik niet zo goed.'



Anderzijds hebben juist de horecazaken van Yip er baat bij dat er weer bezoekers naar de stad komen: 'Dat is die andere pet die ik heb. Wij merken wel dat het drukker wordt. Niet zoals vroeger, bij lange na niet, maar het verbaast me wel dat het allemaal wel weer redelijk op gang komt.' Bekijk het hele interview met Won Yip in de video bovenaan dit artikel.