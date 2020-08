Aantal coronabesmettingen regio Amsterdam afgelopen week flink gestegen

Van 150 nieuwe coronabesmettingen vorige week naar ruim 300 in de afgelopen week: het coronavirus is terrein aan het winnen in de stad en omliggende gemeenten. De GGD waarschuwt daarom opnieuw: houd je aan de coronaregels.

In een tweet schrijft Yvonne van Duijnhoven, hoofd van de afdeling infectieziektes en inspectie van de GGD Amsterdam, dat het aantal besmettingen al vier weken op rij verdubbeld is. 'Van circa 35 per week naar circa 70, circa 150 vorige week en nu ruim 300 afgelopen 7 dagen.'

GGD Amsterdam-Amstelland

Van Duijnhoven zegt dat de extra druktemaatregelen in de stad geen overbodige luxe zijn. Maar dat mensen vooral de 1,5 meter afstandsregel in de privésfeer moeten blijven hanteren. Eerder al concludeerde de GGD dat nieuwe clusters van besmettingen (drie of meer personen die met elkaar in contact gekomen zijn) vooral ontstaan zijn op die feestjes, maar ook op bruiloften en begrafenissen.

De veiligheidsregio, waarvan burgemeester Halsema de voorzitter is, besloot deze week dat mondkapjes vanaf 5 augustus verplicht zijn op een aantal drukke locaties in de stad. Van de Albert Cuypmarkt, waar de plicht gaat gelden, kwamen gisteren gemengde reacties op dat besluit. Gisteravond werd bekend dat er bij drie cafés in de stad clusters van besmettingen geconstateerd zijn. Na een verzoek van de burgemeester hebben de eigenaren besloten de horecagelegenheden op vrijwillige basis en voor twee weken (gedeeltelijk) te sluiten.