Onrust op Albert Cuyp over mondkapjesplicht: 'Het jaagt alleen maar mensen weg'

De een is ziedend, de ander heeft er ergens wel begrip voor. Maar alle marktkooplui op de Albert Cuyp vinden dat de mondkapjesplicht dan ook op alle drukke plekken in de stad moet gaan gelden.

'Het jaagt alleen maar mensen weg. Als je hier loopt moet je een mondkapje op, als je hier de zijstraat in gaat, mag ie weer af. Het is belachelijk, het gaat klanten kosten', zegt Jordy Latev van Koffiehuis De Markt.

Hoewel winkeliers en ondernemers in de Kalverstraat en op de Wallen juist om de mondkapjesplicht vroegen, is het sentiment op de Albert Cuyp-markt duidelijk anders. Latev: 'We zijn net uit dertien weken lockdown, we staan te vechten voor ons bestaan op twaalf vierkante meter en dan krijg je dit er over heen. Je slaapt er 's nachts niet meer van.'

'Het zal wel even wennen zijn met zo'n ding voor je bakkes', zegt een andere marktkoopman die uiteindelijk wel voorstander is van mondkapjes, maar dan wel overal in de stad waar het te druk is. Hij sluit niet uit dat zijn opvatting ook wat te maken heeft met zijn koopwaar: 'De nieuwe collectie kapjes komt nog binnen ja..'