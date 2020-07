Mondkapjes straks verplicht op Wallen, Kalverstraat, Albert Cuyp en Plein '40 '45

De Veiligheidsregio gaat het dragen van een niet-medisch mondkapje in delen van de stad verplichten. Het gaat om 'gebieden waar het krap en druk is en waar andere maatregelen onvoldoende uitwerking hebben gehad of leiden tot ongewenste economische effecten'.

Dat laat de Veiligheidsregio, waar burgemeester Halsema voorzitter van is, zojuist weten. De draagplicht geldt in de aangewezen gebieden voor iedereen vanaf dertien jaar en ouder, op straat en in winkels.

Markten

De maatregel wordt in de gebieden gefaseerd ingevoerd, te beginnen op woensdag 5 augustus in het Wallengebied, in de winkelstraten Kalverstraat/Nieuwendijk en op de markten op Plein ‘40-’45 en de Albert Cuypstraat.

Vanaf dinsdag plaatst de gemeente borden in die gebieden. Winkeliers krijgen posters. Tijdens drukke weekenden wijst een team van hosts op de mondkapjesplicht, ook deelt het team gratis mondkapjes uit. Mondkapjes worden niet verplicht in de horeca en in sportscholen.

Gehandhaafd

Voor de hele Veiligheidsregio geldt nog altijd dat de 1,5 meter nageleefd moet worden. 'Hier wordt ook nog steeds op gehandhaafd. Ook ondernemers hebben een verantwoordelijkheid in de naleving van deze regels.'

Ondernemers in de Kalverstraat en MKB Amsterdam vroegen eerder deze maand al om een mondkapjesplicht. Ondernemers op de Wallen gaan daarnaast dit weekend mondkapjes uitdelen, ze verzoeken bezoekers de mondkapjes op te zetten.