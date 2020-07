Wallenondernemers gaan dit weekend mondkapjes uitdelen tijdens de drukste uren in het gebied. Ze willen hiermee een signaal afgeven aan de bezoekers van de Wallen.

De mondkapjes worden vrijdag- en zaterdagavond tussen 22.00 uur en middernacht uitgedeeld op de plekken waar bezoekers de Wallen op komen.

'We hebben duizenden mondkapjes klaar liggen en verzoeken bezoekers om die tijdens hun bezoek aan de Wallen op te zetten', aldus Cor van Dijk van ondernemersvereniging BIZ Burgwallen.

Hij benadrukt dat de mondkapjes niet in plaats zijn van de anderhalve meter-maatregel, maar hoopt dat het bijdraagt aan de bewustwording om afstand te houden. 'We vinden dat we als ondernemers hierin ook een rol hebben.'

Informatieborden

Buiten de mondkapjes om komen er borden waarop in het Nederlands en Engels bezoekers wordt verzocht om afstand te houden. Ook vaart er komend weekend een sloep over de Oudezijds Voorburg- en Achterburgwal waarmee eveneens een soortgelijke boodschap wordt verkondigd.

Eerder stelde de gemeente al eenrichtingsverkeer op de Wallen in om de drukte in het gebied te beheersen. Daar kwam vorige week een verkoopverbod van alcohol bij. Tevens maakte de overheid gisteren bekend dat burgemeesters binnenkort op drukke plekken een mondkapjesplicht kunnen invoeren.