Aantal coronabesmettingen Amsterdam in twee weken tijd verdriedubbeld

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen in Amsterdam loopt hard op. In twee weken tijd is er een verdriedubbeling van het aantal positieve testen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM.

In de weken van 8 juli tot en met 21 juli was er nog sprake van 191 positieve coronatesten onder Amsterdammers, in de afgelopen twee weken (22 juli tot en met 4 augustus) is dat aantal gestegen naar 563. Daarbij komt ook nog eens dat niet alle mensen die gezondheidsklachten hebben zich ook laten testen. Het werkelijke aantal besmettingen ligt waarschijnlijk nog een stuk hoger.

Ook het aantal ziekenhuisopnames is over dezelfde periode flink gestegen. Het gaat om een verdubbeling van vijf personen, naar tien personen in de laatste twee weken. Voor zover bekend zijn er in beide periodes geen Amsterdammers overleden aan het virus. De cijfers van het RIVM kunnen nog enigszins veranderen omdat sommige coronabesmettingen pas later gemeld worden.

Mondkapjesplicht

Afgelopen week nog waarschuwde de GGD voor het oplopend aantal besmettingen. Volgens Yvonne van Duijnhoven, hoofd van de afdeling infectieziektes en inspectie van de GGD Amsterdam, zijn de door de veiligheidsregio genomen druktemaatregelen in de stad geen 'overbodige luxe'. Vanaf morgen geldt op drukke plekken in de stad, zoals op de Albert Cuyp en in de Kalverstraat een mondkapjesplicht. Mensen die zich daar niet aan houden kunnen een boete van 95 euro krijgen.

Drie cafés in de stad besloten vrijdag vrijwillig hun deuren (gedeeltelijk) te sluiten, nadat er clusters van coronabesmettingen geconstateerd werden door de GGD. Een van die zaken is van horecamagnaat Won Yip. Tegenover de camera van AT5 zei hij dat zijn personeel voortaan altijd een mondkapje moet dragen op het werk.

Het stijgend aantal besmettingen is niet alleen een Amsterdams probleem. Ik grote delen van Nederland is een duidelijke toename te zien. Premier Rutte geeft donderdagavond om 19.00 uur een nieuwe persconferentie over de situatie in het land.